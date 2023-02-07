Невдалі санкції дозволили РФ купувати західні деталі для БПЛА через Іран – ISW

82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed-136 і Mohajer-6, збитих в Україні, були оснащені мікросхемами, напівпровідниками та іншими компонентами, що надходили зі США, незважаючи на суворі обмеження у сфері імпорту та експорту на такі компоненти до Ірану.

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Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з покликанням на аналітику британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR).

«Збиті безпілотники мають передові технологічні можливості та значне покращення характеристик порівняно з іншими системами, що раніше спостерігалися на Близькому Сході. Більшість компонентів збитих іранських безпілотників західного виробництва були вироблені в період з 2020 по 2021 рік, після закінчення терміну дії санкцій Ради безпеки ООН щодо важких озброєнь проти Ірану в 2020 році», – йдеться в щоденному звіті ISW.

Однак представник швейцарської виробничої компанії зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб'ютори компонентів озброєнь не продають компоненти підсанкційним організаціям, а це означає, що РФ, Іран або інші підсанкційні держави можуть використовувати лазівки, що дають їм змогу купувати західні компоненти зброї через довірених осіб, пишуть в ISW.

Аналітики Інституту зауважують, що Кремль може використовувати економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для отримання компонентів або закупівлі готових дронів для використання у війні проти України в обхід міжнародних санкцій.

«Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані – державі-члені Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та кандидата на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) – у травні 2022 року», – йдеться в звіті.

У звіті додають, що Росія та Іран просувають плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії, другого такого міжнародного іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів.

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🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.

🔻 28 січня Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА.

🔻 27 січня у ISW повідомили, що у Росії вичерпуються запаси іранських дронів.