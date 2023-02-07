Німецький уряд схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1» — The Spiegel
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Ці танки надійдуть з промислових запасів Німеччини.
Частина з них буде відправлена влітку. Утім основна партія надійде наступного року.
7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».
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🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.
🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.
🔻25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів 2». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки