Оскароносний французький режисер Мішель Хазанавічус приїхав до Києва

Візит оскароносного режисера

Фото лауреата премії «Оскар» у столиці України опублікувала фандрайзингова платформа UNITED24.

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У дописі в твітері Хазанавічус зафільмований на київському вокзалі.

Michel Hazanavicius, film director, Oscar award winner, arrived in Kyiv. pic.twitter.com/tl4HcHUE4n — U24 (@U24_gov_ua) February 7, 2023

«Оскар» у номінації Найкращий фільм принесла Мішелю Хазанавічусу чорно-біла картина «Артист», яка вийшла у 2011 році. Також він є режисером відомих стрічок «Право на "Ліво”» та «Молодий Годар».

Останній фільм режисера Coupez! спричинив скандал на Каннському кінофестивалі у 2022 році. Спочатку картина мала назву Z (Comme Z). Тож коли було оголошено, що саме вона відкриє фестиваль, це викликало невдоволення в української кіноспільноти.

Після звернень до організаторів з протестом Мішель Хазанавічус змінив назву стрічки – його фільм став називатися Сut (Кінцевий монтаж).

🔻 У січні Хазанавічус вніс 125 тисяч євро на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку знищили росіяни. Щоб зібрати кошти, він організував аукціон з продажу лотів від відомих людей: зокрема, Том Хенкс передав свою друкарську машинку, Катрін Денев – власну косметичку, а музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk – шолом з фільму Daft Punk's Electroma.