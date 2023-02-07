Першою отримає Україна: у Німеччині почали випробування нової самоходної установки

Зброя від союзників

Колісній гаубиці RCH155 не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це дає величезні переваги, оскільки ускладнює виявлення та боротьбу з нею, пише Welt.

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В Україну вже поставлені 14 попередників нової САУ — гаубиць Panzerhaubitze 2000. Їх надали Німеччина та Нідерланди. Зараз береться курс на закупівлю нового покоління гаубиць Бундесвером, повідомляє видання. Першим замовником САУ RCH155 стане Україна, зазначають у статті.

RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину та вражати цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів та більше. Транспортний засіб має вісім коліс замість двох гусениць, як у Panzerhaubitze 2000, і тому дуже мобільний на дорозі та може розвивати швидкість понад 100 км/год.

Україна звернулася до Німеччини з проханням про поставку сучасної гаубиці в липні 2022 року. В грудні уряд країни погодився на продаж. Це робить Україну першим замовником цього виду зброї – так було і з системами ППО Iris T. Вона вже використовується в Україні, та її немає на озброєнні Бундесверу.

Поставки RCH-155 очікуються не раніше ніж за 30 місяців після укладання контракту: у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.

🔻 1 лютого посол України в Німеччині Макеєв заявив , що наразі Київ веде переговори з Берліном про надання сучасних систем озброєння