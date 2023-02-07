Посилити позиції України: Зеленський у зверненні до Верховної Ради про кадрові зміни
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Президент України повідомив, що кадрові та інституційні кроки здійснюються на різних рівнях у сфері оборони та безпеки.
Зеленський зазначив, що з приводу кожного такого кроку відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення.
«Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогу гратися з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, можемо забезпечити успіх України. І – забезпечимо!», — підкреслив очільник держави.
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