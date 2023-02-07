Президент Франції та прем’єр Італії обговорили постачання зброї Україні перед самітом ЄС

Переговори лідерів країн ЄС

Сторони привітали спільно прийняте рішення щодо надання Києву систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Реклама Читати продовження

Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні обговорили порядок денний позачергового саміту ЄС, який пройде 9-10 лютого в Брюсселі. Зокрема, торкнулися зміцнення європейської промислової політики та міграції.

Президент Франції та прем’єр Італії висловили рішучість продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Напередодні у ЗМІ повідомили, що Зеленський може особисто відвідати саміт у Брюсселі. Вчора ввечері Президент Євроради Шарль Мішель офіційно запросив Президента України взяти участь у саміті ЄС.

🔻 1 лютого стало відомо,що Франція передасть Україні радари MG-200

🔻 30 січня Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет Aster, призначених для системи ППО SAMP-T