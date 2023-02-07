Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023

Кошти на відбудову

Витрати збільшать на 5,5 млрд грн. Кошти підуть на ремонт мостів, лікарень, гранти малому бізнесу.

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Як повідомляється на сайті парламенту, за відповідне рішення проголосували 266 нардепів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Гроші виділять, зокрема, за рахунок грантових допомог та фінпідтримки урядів іноземних держав, міжнародних організацій, здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

З них 1,35 млрд грн витратять на нову бюджетну програму з реконструкції або модернізації трьох лікарень: Охматдит, університетської клініки в Києві та реабілітаційного центру у Львові. Кошти залучать за рахунок кредиту від уряду Австрії.

1,12 млрд грн планується витратити на відновлення мостів: це — кредит уряду Великобританії. А 1,28 млрд грн спрямують на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки: ці гроші виділять за рахунок повернення до державного бюджету коштів від фонду безробіття.

У законопроекті також запропоновано виділити кошти на Міністерство відновлення України: передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати бюджетну програму «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії» від Міністерства фінансів України до Міністерства відновлення.

🔻 3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

🔻 31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.