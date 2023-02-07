РФ обстріляла центр Харкова: зафіксовано шість влучань

атака по мирних

Міський голова Ігор Терехов заявив, що російська армія вдарила по промисловому об‘єкту у Київському районі.

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На місці одного з влучань виникла пожежа.

Голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов заявив, що росіяни били ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих з'ясовується.

🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.

🔻 5 лютого Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, п'ятеро людей зазнали поранень.