РФ починає благати про переговори — Данілов

Плани РФ

Путін поставив російським військовим завдання повністю захопити Луганську та Донецьку область. Однак вони не зможуть досягти цих цілей, заявив секретар РНБО в інтерв’ю виданню New Voice.

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Росіяни зараз починають розуміти, що у них немає жодного шансу захопити українські території. Тому вони почали порушувати питання переговорів, розповів Данілов в інтерв’ю виданню .

«Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві», — розповів секретар РНБО.

Олексій Данилов також нагадав, що умови України доволі прості і були сформовані Президентом України Володимиром Зеленським.

«Чотири вимоги, які ми на сьогодні висуваємо Російській Федерації. Звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку. Гарантії безпеки нашої країни — обов’язково. І відповідальність — це четвертий фактор», — зауважив секретар РНБО.

🔻 26 січня Володимир Зеленський в інтерв’ю заявив , що його не цікавить зустріч з Путіним, бо Президент України не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії. Зеленський також сказав, що після вторгнення Путін для нього — ніхто.

🔻 22 січня Данілов написав , що протягом 2023 року РФ спробує прорвати фронт й оточити захисників України, а також не відмовиться від спроби узяти Київ.