ДОПОМОГА ТУРЕЧЧИНІ

Посол України Василь Боднар в ефірі національного телемарафону заявив, що вже найближчим часом з України в Туреччину мають приїхати рятувальники для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

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«Регіон (Хатай) є зоною підвищеної небезпеки, там тривають поштовхи. Доступ туди обмежений. Аеропорти закриті для цивільних рейсів. Туди добираються тільки рятувальники. Ми очікуємо, що сьогодні-завтра прибудуть українські рятувальники», — розповів посол.

7 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ щодо відправлення з України в Туреччину рятувальників. Президент України також висловив співчуття Туреччині у зв'язку з загиблими через землетрус.

Наразі вже понад 45 країн запропонували Туреччині допомогу.

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🔻 За підрахунками рятувальних служб Анкари, у Туреччині через стихію загинули щонайменше 3 419 людей і 15,8 тисячі зазнали поранень. У сусідній Сирії повідомляють про понад 1600 загиблих і 3,4 тисячі поранених. ВООЗ зазначила, що число жертв унаслідок землетрусу на турецько-сирійському кордоні може зрости у вісім разів.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.