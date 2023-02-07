Третя хвиля протестів: французи проти пенсійної реформи

«ні» праці до 64 років!

Майже два мільйона французів вийшли на вулиці 7 лютого, аби сказати своє «ні» підвищенню мінімального пенсійного віку. Такі дані приводить найбільше в країні профспілкове об’єднання CGT. Міністерство внутрішніх справ називає дещо скромніші цифри. За їхніми підрахунками, у вівторок в усій Франції страйкувало 757 тисяч незадоволених пенсійною реформою. З них 57 тисяч вийшло на демонстрації у столиці. Профспілки ж заявляють, що у Парижі протестувало 400 тисяч осіб.

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Про це пише Le Figaro.

Протести у Франції AP - Jean Francois Badias

Втім, дані профспілок і МВС сходяться в одному: демонстрації 7 лютого відвідало менше людей, аніж тиждень тому, 31 січня. Тоді був зафіксований рекорд. За підрахунками влади, на демонстрації вийшло майже 1,3 млн французів. З 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

Французи проти підвищення пенсійного віку AP - Jean Francois Badias

► Про першу хвилю страйків 19 січня читайте тут: Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції взяли участь більше мільйона людей

У вівторок по всій країні спостерігалися перебої в проведенні шкільних занять, роботі громадського транспорту, постачанні електроенергії, нафти та газу.

Невдоволені пенсійною реформою французи AP - Jean Francois Badias

Десятки тисяч людей пройшли маршем містами Ніцца, Марсель, Тулуза, Нант та іншими містами, передає Associated Press.

Поліцейські охороняють правопорядок REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Для охорони правопорядку було задіяно 11 тисяч поліцейських по всій країні, у тому числі 4 тисячі у самому Парижі.

Les forces de l’ordre sont très nombreuses et convergent vers la place de la Bastille. 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 4000 à Paris. #manif7fevrier #manifestation7fevrier @Le_Figaro pic.twitter.com/azdTboYToa — Eloi Passot (@eloi_passot) February 7, 2023

«Нинішня система виходу на пенсію у Франції «є демократичним досягненням у тому сенсі, що це французька особливість, якій заздрять інші країни», — сказала 29-річна протестувальниця Анісса Содемонт.

Фаєри на протестах AP - Jean Francois Badias

Протести у Франції AP - Thibault Camus

Неспокійний Париж REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Димові шашки REUTERS - STEPHANE MAHE

Протести не обійшлись без сутичок. У Парижі поліції довелося втрутитись в демонстрацію, аби вибити з мирної процесії молодиків у чорному, які розпочали заворушення. Вони били вікна, кидали пляшки та снаряди, підпалювали баки для сміття. Заарештовано 17 осіб.

Des policiers qui arrivent pour protéger la vitrine sont caillassés par les casseurs. «Tout le monde déteste la police » crient les jeunes en noir. #manif7fevrier #ReformeDesRetraites @Le_Figaro pic.twitter.com/WhC38hYJPQ — Eloi Passot (@eloi_passot) February 7, 2023

Зіткнення між правоохоронцями та мітингувальниками виникли і у місті Ренн. Група демонстрантів почала зводити барикаду будівельною технікою. Відбувся також обмін сльозогінним газом. Поліція двічі застосувала водомети для розгону демонстрантів. Було підпалено кілька сміттєвих баків і розбиті вікна, в тому числі у двох агентствах нерухомості. 13 людей арештували.

► Про другу хвилю страйків 31 січня читайте тут: Франція протестувала проти пенсійної реформи: на вулиці вийшло 2,8 млн людей

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у вівторок захистила план уряду, але натякнула, що він має місце для коригування.

«Я переконана, що є точки згоди. Я переконана, що разом ми зможемо покращити цей текст. Це буде через дебати, протистояння ідей і, звичайно, повагу», — наводять слова прем'єр-міністра в AP.

► Дивіться також: Суперечлива реформа: французькі профспілки виходять на тропу війни

Наступна акція протесту відбудеться 11 лютого, у суботу. Профспілки закликали усіх вийти на вулиці і показати своє невдоволення урядовими змінами.

Французи 7 лютого вийшли на третю акцію протесту проти пенсійної реформи AP - Michel Euler

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.