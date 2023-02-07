«ні» праці до 64 років!

Третя хвиля протестів: французи проти пенсійної реформи

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Французи вийшли на вулиці
Французи вийшли на вулиці REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Автор тексту: Тетяна Цуркану | RFI Підписатися
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Майже два мільйона французів вийшли на вулиці 7 лютого, аби сказати своє «ні» підвищенню мінімального пенсійного віку. Такі дані приводить найбільше в країні профспілкове об’єднання CGT. Міністерство внутрішніх справ називає дещо скромніші цифри. За їхніми підрахунками, у вівторок в усій Франції страйкувало 757 тисяч незадоволених пенсійною реформою.  З них 57 тисяч вийшло на демонстрації у столиці. Профспілки ж заявляють, що у Парижі протестувало 400 тисяч осіб. 

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Про це пише Le Figaro. 

Протести у Франції
Протести у Франції AP - Jean Francois Badias

Втім, дані профспілок і МВС сходяться в одному: демонстрації 7 лютого відвідало менше людей, аніж тиждень тому, 31 січня. Тоді був зафіксований рекорд. За підрахунками влади, на демонстрації вийшло майже 1,3 млн французів. З 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

Французи проти підвищення пенсійного віку
Французи проти підвищення пенсійного віку AP - Jean Francois Badias

► Про першу хвилю страйків 19 січня читайте тут: Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції взяли участь більше мільйона людей

У вівторок по всій країні спостерігалися перебої в проведенні шкільних занять, роботі громадського транспорту, постачанні електроенергії, нафти та газу. 

Невдоволені пенсійною реформою французи
Невдоволені пенсійною реформою французи AP - Jean Francois Badias

Десятки тисяч людей пройшли маршем містами Ніцца, Марсель, Тулуза, Нант та іншими містами, передає Associated Press. 

Поліцейські охороняють правопорядок
Поліцейські охороняють правопорядок REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Для охорони правопорядку було задіяно 11 тисяч поліцейських по всій країні, у тому числі 4 тисячі у самому Парижі.

«Нинішня система виходу на пенсію у Франції «є демократичним досягненням у тому сенсі, що це французька особливість, якій заздрять інші країни», — сказала 29-річна протестувальниця Анісса Содемонт.

Фаєри на протестах
Фаєри на протестах AP - Jean Francois Badias
Протести у Франції
Протести у Франції AP - Thibault Camus
Неспокійний Париж
Неспокійний Париж REUTERS - SARAH MEYSSONNIER
Димові шашки
Димові шашки REUTERS - STEPHANE MAHE

Протести не обійшлись без сутичок. У Парижі поліції довелося втрутитись в демонстрацію, аби вибити з  мирної процесії молодиків у чорному, які розпочали заворушення. Вони били вікна, кидали пляшки та снаряди, підпалювали баки для сміття.  Заарештовано 17 осіб. 

Зіткнення між правоохоронцями та мітингувальниками виникли і у місті Ренн. Група демонстрантів почала зводити барикаду будівельною технікою. Відбувся також обмін сльозогінним газом. Поліція двічі застосувала водомети для розгону демонстрантів. Було підпалено кілька сміттєвих баків і розбиті вікна, в тому числі у двох агентствах нерухомості. 13 людей арештували.  

► Про другу хвилю страйків 31 січня читайте тут: Франція протестувала проти пенсійної реформи: на вулиці вийшло 2,8 млн людей

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у вівторок захистила план уряду, але натякнула, що він має місце для коригування.

«Я переконана, що є точки згоди. Я переконана, що разом ми зможемо покращити цей текст. Це буде через дебати, протистояння ідей і, звичайно, повагу», — наводять слова прем'єр-міністра в AP.

► Дивіться також: Суперечлива реформа: французькі профспілки виходять на тропу війни

Наступна акція протесту відбудеться 11 лютого, у суботу. Профспілки закликали усіх вийти на вулиці і показати своє невдоволення урядовими змінами. 

Французи 7 лютого вийшли на третю акцію протесту проти пенсійної реформи
Французи 7 лютого вийшли на третю акцію протесту проти пенсійної реформи AP - Michel Euler

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.

 

 

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