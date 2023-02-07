«Тримаймо стрій»: голова Мінборони зробив заяву на тлі чуток про ймовірне звільнення

Заява Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про зроблені висновки та подякував за конструктивну критику.

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«Тримаймо стрій. Дякую усім за підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни», — написав він у Facebook.

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Очільник Мінборони також розповів про продовження своєї роботи.

«Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу. Все буде Україна!», — додав він.

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🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ

🔻 5 лютого народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути відправлений у відставку на тлі корупційних скандалів у Мінобороні. За даними нардепа, Резніков може очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Тоді ж Железняк повідомив, що МВС та СБУ можуть отримати постійних очільників. Він зазначив, що ними стануть ті, хто зараз в.о.: Ігор Клименко та Василь Малюк.

🔻Також 5 лютого, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що «Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. МВС – Ігор Клименко. СБУ – Василь Малюк». А 6 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що він не отримував пропозиції очолити Мінстратегпром.

🔻 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова.

🔻 18 липня Василь Малюк був призначений тимчасово виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України.

🔻19 липня Верховна Рада відправила у відставку усуненого від посади голову СБУ Івана Баканова.