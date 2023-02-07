Три ОДА отримали нових керівників

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Уряд підтримав проєкти указів президента України про їхнє призначення. Дніпропетровщину очолить Сергій Лисак, Запорізьку область – Юрій Малашко, Херсонщину – Олександр Прокудін.

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Про це повідомляє Уряд online.

Сергій Лисак з липня 2022 року і дотепер очілював Службу безпеки у Дніпропетровській області. З 2020 по 2022 — очільник СБУ у Житомирській області. Юрій Малашко виконував обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ, а Олександр Прокудін з 2019 року очолював Херсонську обласну поліцію.

Керівників Київської та Сумської ОДА ще не призначено.

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🔻24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОВА:Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київщини Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Він замінив на посту Кирила Тимошенка.