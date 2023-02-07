Заява секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексії Данілов в інтерв’ю в інтерв'ю CNN натякнув, що Україна має можливості завдавати удари по цілям в Росії.

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«Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, є», — заявив у понеділок секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов.

Згідно із застереженням міжнародних партнерів, Україна не може використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії.

🔻7 лютого Данілов заявив, що в РФ почали порушувати питання щодо переговорів, адже розуміють, що у російських військ немає жодного шансу захопити українські території.

🔻 5 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по території РФ ракетами GLSDB

🔻28 січня секретар РНБО заявив, що ЗСУ можуть атакувати військові цілі на території РФ і ніяких заборон щодо щодо цього немає.

🔻 26 січня Володимир Зеленський в інтерв’ю заявив , що його не цікавить зустріч з Путіним, бо Президент України не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії. Зеленський також сказав, що після вторгнення Путін для нього — ніхто.

🔻 22 січня Данілов написав , що протягом 2023 року РФ спробує прорвати фронт й оточити захисників України, а також не відмовиться від спроби узяти Київ.