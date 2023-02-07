Україна надасть гуманітарну допомогу Туреччині для подолання наслідків землетрусу

ЗЕМЛЕТРУС В ТУРЕЧЧИНІ

Пошкоджені та зруйновані будівлі після землетрусу в Туреччині, 7 лютого 2023 року.

На допомогу Туреччині з України вирушить загін рятувальників, а також буде відправлена необхідна техніка.

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Про це під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом повідомив Володимир Зеленський.

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«Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків землетрусу», — зазначив Зеленський.

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Президент України також висловив співчуття Туреччині у зв'язку з загиблими через землетрус.

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🔻7 лютого посол України Василь Боднар в ефірі національного телемарафону заявив, що вже найближчим часом з України в Туреччину мають приїхати рятувальники для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

🔻7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу

🔻ЄС і НАТО готові допомогти Туреччині впоратись із наслідками землетрусу

🔻6 лютого до МЗС України надійшло 24 звернення про відсутність зв'язку з українцями у Туреччині

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.