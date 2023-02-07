«ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Понад 100 основних бойових танків «Леопард 1A5» відправлять в Україну від групи кількох європейських країн, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Spiegel.

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За словами міністра, до першого-другого кварталу 2024 року цими танками бути оснащені щонайменше три батальйони ЗСУ.

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Зазначимо, 7 лютого глава Бундесверу Борис Пісторіус прибув до столиці України. Спочатку його візит до Києва тримали у секреті з міркувань безпеки.

Уже завтра Борис Пісторіус має поїхати до Польщі, де зустрінеться зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.

🔻7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1»

🔻7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.

🔻25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів 2». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки