Унаслідок землетрусу у Туреччині ймовірно загинули двоє громадян України — Ніколенко

УКРАЇНЦІ В ТУРЕЧЧИНІ

Наразі посольство України перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі двох українців у Туреччині та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування», — зазначив Ніколенко.

Він також додав, що загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України та взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

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«МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності», — розповів Ніколенко.

На зворотньому шляху посольство України також планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.

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🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.