«ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1»

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«Леопард 1»
«Леопард 1» © AP - ECKEHARD SCHULZ
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Усього йдеться про 187 таких БМП.  98 бойових танків надасть виробник Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, 88 — Rheinmetall.

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Про це повідомляє німецьке видання «Business Insider». 

Проте не дивлячись на таку солідну кількість, «Леопарди 1» мають менше значення для подальшого перебігу війни, ніж їхня модернізована версія у вигляді «Леопард 2», пише видання.  Поки неясно чи усі 187 танків будуть боєздатними. Можливо, частину з них будуть використовувати як склади запасних частин. 

Як зазначає Business Insider з покликанням на джерело в урядових колах, фінансування ремонту транспортних засобів ще не забезпечено. Це питання має бути вирішено в найближчі кілька тижнів.  

Наразі очікується, що перші «Леопарди 1» будуть поставлені не раніше середини цього року — занадто пізно для весняного наступу. Проте в німецькому уряді вважають, що стратегічне значення поставки цих танків не стільки в машинах, скільки у зміні боєприпасів, які Україна сама не виготовляє. Це зможе набагато краще забезпечити Київ боєприпасами у довгостроковій перспективі. 

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🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня. 

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.

🔻25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів 2». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки

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