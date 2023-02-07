У Латвії горить завод з виробництва дронів

ПОЖЕЖА НА ВИРОБНИЦТВІ

Пожежа на заводі з виробництва дронів у Латвії

Підприємство Edge Autonomy є одним з провідних постачальників БпЛА у світі. Товари компанії використовують більш ніж 70 країн для військових, цивільних та академічних потреб. Співробітники компанії кажуть, що пожежа спалахнула після вибуху на заводі.

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Про це повідомляє Delfi.

Пожежа спалахнула о 15.14 за місцевим часом. Будівля горіла відкритим полум’ям, вогонь швидко розповсюдився. У ліквідації було задіяно 50 пожежників, а також команда рятувальників з Ризького аеропорту.

🔥 Ugunsgrēks bezpilota lidaparātu ražotnē: Kā novēroja portāls "Delfi", Mārupē vērojams spēcīgs sadūmojums. Notikuma vietā strādā VUGD un Valsts policija (VP). Daļā degošās ēkas ir atklāta liesma.



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Після чотирьох годин роботи вогнеборцям вдалося обмежити поширення полум’я. Згоріло 600 м2 виробничої площі.

У компанії повідомили, що пожежа спричинила великі збитки. Поліція зазначає, що загрози для мешканців Риги, недалеко від якої розташовано підприємство, немає. Проте через сильне задимлення містян просять не відкривати вікна та вимкнути вентиляцію.

За даними влади, внаслідок пожежі постраждали троє людей. За словами медиків, двох постраждалих від пожежі доставили в лікарню, одному надали допомогу на місці.

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