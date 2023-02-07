У Раді Безпеки ООН провели спеціальне засідання, присвячене гуманітарній ситуації в Україні

Засідання ООН

Наразі гуманітарної допомоги потребують понад 17 мільйонів українців, заявила представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Це — 40% населення країни.

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«Гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги», — наголосила Лінда Томас-Грінфілд під час засідання.

Ініціаторами обговорення питання ситуації в Україні виступили Франція та Еквадор, які консультувалися з українською делегацією в ООН. Про це напередодні повідомив Укрінформ.

ООН підтвердило смерті семи тисяч мирних жителів України, які загинули під час повномаштабного вторгнення, зауважили на засіданні.

«Звичайно, реальні цифри набагато вищі», – сказав заступник генсека організації Мартін Гріффіт.

Понад вісім мільйонів українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн людей переміщено всередині країни, зазначив Гріффіт.

Цього року ООН запросила на гуманітарні операції в Україні 3,9 млрд. доларів. Планується надати допомогу 11 млн людей.

Заступник генсека також повідомив, що доставка вантажів до районів, підконтрольних Російській Федерації, ускладнена.

Мартін Гріффітс наголосив, що дуже важливо продовжити дію Чорноморської зернової ніціативи на період після березня.

За його словами, Організація Об'єднаних Націй продовжує докладати зусиль, щоб забезпечити експорт добрив із РФ, йдеться у повідомленні.

«Це ключове питання у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Мартін Гріффітс.

8 лютого Радбез збереться на вимогу Росії для обговорення поставок західних озброєнь Україні, пише Укрінформ.

🔻 4 лютого ООН оприлюднила дані, що станом на 31 січня 2023 року, у європейських країнах прихисток знайшли 4 мільйони 823 тисячі громадян України. У той же час ще близько 3 мільйонів українців перебуває на території РФ.