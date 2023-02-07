У Швейцарії можуть скасувати заборону на реекспорт зброї до України

Зброя для України

Одна з найбільших у країні партій — FDP, подала пропозицію до уряду дозволити постачання озброєння в країни з демократичними цінностями, подібними до швейцарських, повідомляє Reuters.

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«Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу», – цитує Reuters Тьєррі Буркарта, лідера Партії FDP.

Лідер політичної сили наголосив, що у Швейцарія не має забороняти іншим допомагати Україні.

«Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральної позиції», – сказав Буркарт.

Подібної думки дотримуються швейцарські соціал-демократи та зелені ліберали, пише видання.

Проти змін виступають у Партії зелених. Там кажуть, що поступки на користь України можуть стати «слизькою доріжкою» до скасування всіх інших обмежень: а такі кроки були б несумісні з нейтралітетом Швейцарії.

Прихильником дотримання нейтралітету залишається також Швейцарська народна партія (SVP). Її представники вважають заборону реекспорту озброєння основою миру та процвітання країни. Та деякі з них наголошують: ситуація, яка склалася довкола заборони, негативно впливає на збройову галузь Швейцарії.

🔻 10 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила , що Швейцарія не дає згоду на військові поставки для України, що передбачають реекспорт зброї, яку виробляє Берн.

🔻 У грудні Швейцарія відправила в Україні вже другу партію енергетичного обладнання – 80 обігрівачів і генераторів.

🔻 25 січня Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції проти РФ, аналогічні ухваленим ЄС у рамках дев’ятого пакету.