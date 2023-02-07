ПРОТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

Франція страйкує: у місті Ренн між протестувальниками та поліцією виникли сутички

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Протести у Ренні, Франція
Протести у Ренні, Франція © Ewen Bazin
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Зіткнення відбулося наприкінці демонстрації проти пенсійної реформи. 13 осіб було заарештовано.  

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Про це пише Le Figaro. 

Як повідомили в префектурі, група протестувальників кількістю 200 осіб не поспішала розходитися після мирної демонстрації та розпочала сутички із поліцією, що слідкувала за порядком.  

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За інформацією журналістів, група демонстрантів почала зводити барикаду будівельною технікою. Відбувся також обмін сльозогінним газом. Поліція двічі застосувала водомети для розгону демонстрантів.

 

Було підпалено кілька сміттєвих баків і розбиті вікна, в тому числі у двох агентствах нерухомості.

Сьогодні, 7 лютого, французи вийшли на третій загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яка передбачає підняття пенсійного віку з 62 років до 64. 

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🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ. 

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.

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