Франція страйкує: у місті Ренн між протестувальниками та поліцією виникли сутички

ПРОТИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

Зіткнення відбулося наприкінці демонстрації проти пенсійної реформи. 13 осіб було заарештовано.

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Про це пише Le Figaro.

Як повідомили в префектурі, група протестувальників кількістю 200 осіб не поспішала розходитися після мирної демонстрації та розпочала сутички із поліцією, що слідкувала за порядком.

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За інформацією журналістів, група демонстрантів почала зводити барикаду будівельною технікою. Відбувся також обмін сльозогінним газом. Поліція двічі застосувала водомети для розгону демонстрантів.

🚨#BREAKING: Police fire tear gas in southern #Rennes, #Paris, to disperse remaining protesters following demonstration over pension reform, local media reports pic.twitter.com/0cSXkktzSL — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) February 7, 2023

Було підпалено кілька сміттєвих баків і розбиті вікна, в тому числі у двох агентствах нерухомості.

Сьогодні, 7 лютого, французи вийшли на третій загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яка передбачає підняття пенсійного віку з 62 років до 64.

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🔻 31 січня на страйк проти пенсійної реформи вийшло майже 1,3 млн французів. Із 1995 року вперше стільки людей вийшли з протестом проти соціальних реформ.

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.