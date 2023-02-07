Щонайменше 37 людей загинуло у Перу внаслідок зсуву ґрунту

ПРИРОДНІ КАТАКЛІЗМИ

До таких наслідків призвели постійні дощі. Вони стали причиною утворення селевих потоків на півдні Перу.

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Близько 20 людей вважають зниклими, пише RPP. Селевий потік зруйнував 3 кілометри шосе, залишивши місто Камана без можливості підвозу цистерн з питною водою.

Стихією було зруйновано 630 будинків. Пошкоджень зазнали також дороги, зрошувальні канали та мости.

Національний центр екстреної допомоги Перу COEN повідомив, що пошуково-рятувальні роботи тривають, передає Reuters. У пошуку задіяно гелікоптери Міністерства оборони.

Наслідки зсуву у Перу © Andina

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