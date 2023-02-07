Інституції ЄС звинувачують один одного у розголошенні ймовірного візиту Зеленського

ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ

Шарль Мішель та Володимир Зеленський на спільному брифінгу

Витік інформації викликав занепокоєння щодо безпеки українського лідера.

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Про це пише The Guardian.

9-10 лютого у Брюсселі відбудеться саміт ЄС. На нього запрошений Володимир Зеленський.

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Приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ. Трохи пізніше у твіттері Європейської народної партії з’явився допис «Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте». Твіт швидко видалили, проте видання Politico зробило скріншот.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, вважає винним у витоку інформації Європейський парламент. Його речник не підтвердив та не спростував візит, зазначивши «Є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель».

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO



For security reasons, no further information will be provided. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023

«Суперечка показує, як конкуруючі інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку Зеленського», — зазначає The Guardian.

🔻21 грудня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Цей візит став його першою закордонною поїздкою від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Поїздка була спланована у суворій секретності.