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Інституції ЄС звинувачують один одного у розголошенні ймовірного візиту Зеленського

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Шарль Мішель та Володимир Зеленський на спільному брифінгу
Шарль Мішель та Володимир Зеленський на спільному брифінгу © ОП
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Витік інформації викликав занепокоєння щодо безпеки українського лідера. 

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Про це пише The Guardian. 

9-10 лютого у Брюсселі  відбудеться саміт ЄС. На нього запрошений Володимир Зеленський. 

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Приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ. Трохи пізніше у твіттері Європейської народної партії з’явився допис «Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте». Твіт швидко видалили, проте видання Politico зробило скріншот. 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, вважає винним у витоку інформації Європейський парламент. Його речник не підтвердив та не спростував візит, зазначивши «Є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель». 

«Суперечка показує, як конкуруючі інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку Зеленського», — зазначає The Guardian. 

🔻21 грудня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Цей візит став його першою закордонною поїздкою від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Поїздка була спланована у суворій секретності. 

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