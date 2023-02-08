Армія РФ вкрила прицільним вогнем житлові квартали Херсона: постраждало дві людини
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Російські снаряди понівечили житловий будинок.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Внаслідок обстрілу зазнали поранень 40-річний чоловік та 15-річний хлопець. Обидва отримали легку контузію.
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