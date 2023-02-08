Варшава готова щомісяця навчати одночасно два батальйони ЗСУ

навчання військових

Навчання українських військових у Великій Британії, 1 лютого 2023 року

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич під час засідання комісії Сейму з національної оборони.

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За словами чиновника, Варшава представила найбільшу пропозицію навчання для підрозділів української армії. Польща висловила свою готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для військових ЗСУ, зазначив Скуркевич.

Заступник міністра наголосив, що тренування військових з України відбувається в межах місії Європейського Союзу, у якій Варшава «виступила одним із головних організаторів і зробила найбільший внесок».

«Польська пропозиція відрізняється декларацією групової підготовки. Вона буде пристосована до актуальних потреб української армії», – заявив Скуркевич.

🔻 3 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим повідомив, що українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі за декілька днів.

🔻 2 січня 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині.

🔻 1 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що 1600 українських військових пройдуть навчання у Литві.