Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна

САНКЦІЇ Великої Британії

Нові санкцій запровадили проти російських організацій, які займаються виробництвом військового обладнання, зокрема, безпілотників, а також щодо осіб, залучених до фінансових мереж Кремля. Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

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Оголошення про нові санкції проти РФ сталося під час першого візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії після вторгнення РФ в Україну.

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«Загалом пакет санкцій Великої Британії поширюється на 6 організацій, які постачають військове обладнання, наприклад безпілотники, для вторгнення Росії в Україну, а також на 8 фізичних осіб і 1 організацію, пов’язану з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівських еліт», — йдеться у повідомлені.

Зокрема, санкції застосують проти:

— компанії CST, яка є виробником російських безпілотників, як використовувалися для знищення української бойової техніки;

— компанії «РТ-Комплект», яка виробляє запчастини до вертольотів, які Росія використовувала для нападу на Україну;

— ООО «Оборонлогистика», яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки;

— компаній «Универсалмаш» та «Липецк», які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, які використовуються збройними силами Росії в Україні.

А також компанії-виробника програмного забезпечення «Topaz», що займається військовою авіацією.

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Під санкції також потрапило ТОВ «ІТ-сервис Moscoms».

«Компанія діє як сполучна ланка для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом причетним до дестабілізації України. Це включає в себе LLCinvest.ru, який пов'язаний з 86 компаніями в мережі Путіна загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів. Домен «LLCInvest» також використовується організацією, яка володіє "Шеллестом", яхтою, пов’язаною з Путіним, яка регулярно використовується для подорожей до його палацу», — зазначили в уряді Великої Британії.

Також санкції застосують проти:

— Уповноважений президента РФ з прав підприємництва Бориса Титова;

— донедавна заступника голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії Миколи Єгорова;

— власника прокремлівського видання Regum Сергія Руднова;

— акціонерки банку «Россия» та «Национальной медиа группы» Світлани Кривоногих;

— власника російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки «Аэростарт» Віктора Мячина;

— голови правління російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм» Олексія Репіка;

— заступника голови ради директорів АТ «Системный оператор объединенной энергетической системы» Євгена Школова та президента асоціації «Деловая Россия» Павла Титова.

«Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна, підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти. Я сповнений рішучості, відповідно до наших законів, що Росія не матиме доступу до активів, які ми заморозили, доки вона не припинить, раз і назавжди, свої загрози територіальному суверенітету та цілісності України», — наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

🔻 Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, Сполучене Королівство вже запровадило санкції проти понад 1300 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з РФ.

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