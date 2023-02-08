Візит Зеленського вітають політики Великої Британії

Консерватор Бен Еверіт написав у твітері, що для нього «було б честю виступати» з лідером військового часу.

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«Ми розширюємо нашу підтримку шляхом подальшого навчання солдатів, морської піхоти та пілотів-винищувачів. Ми з Україною», — наголосив чиновник.

It will be an honour to be addressed by @ZelenskyyUa in Parliament today.



We're expanding our support with further training for soldiers, marines and fighter pilot jets.



We stand with Ukraine. 🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini https://t.co/RobLuktSR1 — Ben Everitt (@Ben_Everitt) February 8, 2023

«Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Зеленського сьогодні в парламенті. Я буду там, щоб почути його виступ і показати, що всі ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати Україну», — написала заступниця лідера ліберал-демократів Дейзі Купер у твітері.

I'm looking forward to welcoming President Zelensky to Parliament today. I'll be there to hear him speak - and to show that all of us in #StAlbans and the UK as a whole will continue to give Ukraine our support. https://t.co/V756n2Lvns — Daisy Cooper MP 🔶 (@libdemdaisy) February 8, 2023

🔻 8 лютого Зеленський прибув до Великої Британії вперше після повномасштабного вторгнення.