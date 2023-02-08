Візит Зеленського вітають політики Великої Британії

Опубліковано:

Сунак і Зеленський
Сунак і Зеленський © Ріші Сунак/Твітер
Автор тексту: Олександра Стара

Консерватор Бен Еверіт написав у твітері, що для нього «було б честю виступати» з лідером військового часу. 

Реклама

«Ми розширюємо нашу підтримку шляхом подальшого навчання солдатів, морської піхоти та пілотів-винищувачів. Ми з Україною», — наголосив чиновник. 

«Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Зеленського сьогодні в парламенті. Я буду там, щоб почути його виступ і показати, що всі ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати Україну», — написала заступниця лідера ліберал-демократів Дейзі Купер у твітері.

 

🔻 8 лютого Зеленський прибув до Великої Британії вперше після повномасштабного вторгнення.

Завантажити додаток