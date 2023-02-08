Війна РФ проти України стала найбільшим тестом для світу — Байден

Промова Байдена у Конгресі США

Президент США під час промови у Конгресі «Про стан держави» приділив велику увагу Україні та звернувся до посла України в США Оксани Маркарової. Джо Байден наголосив, що політичні сили Сполучених Штатів будуть і надалі єдиними у протидії агресії РФ, у тому числі через підтримку України.

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Президент США Джо Байден у своїй промові до Конгресу назвав війну Росії проти України випробуванням для Сполучених Штатів та світу в цілому.

«Ми об'єднали НАТО і зібрали глобальну коаліцію. Ми виступили проти агресії Путіна. Ми стали поряд з українським народом», — зазначив Байден у Конгресі.

Джо Байден на виступі в Конгресі via REUTERS - POOL

Джо Байден у Конгресі REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Глава Білого дому особисто звернувся до посла України Оксани Маркарової, яка була присутня у Конгресі під час його виступу, та запевнив, що США підтримуватимуть Україну до перемоги.

«Сьогодні ввечері до нас знову приєднується посолка України у Сполучених Штатах. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Посолка тут. Підніміться, будь ласка, щоб ми всі могли вас побачити. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Наша нація працює заради збільшення свободи, гідності та миру, не лише в Європі, а будь-де,» — сказав Байден.

Оксана Маркарова у Конгресі © Голос Америки

Оксана Маркарова в Конгресі © Голос Америки

Він торкнувся того, що несправедлива та жорстока війна Путіна проти України призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства. Агресія РФ заблокувала вивіз зерна з України, зауважив Президент США.

Байден констатував, що агресія Путіна стала випробуванням, яке вимагало від Америки відповіді на важливі питання і наголосив, що зараз важливо продовжувати підтримувати Україну. Глава Білого дому додав, що демократи будуть єдиними з республіканцями у цьому питанні.

«Чи збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми це зробили», – резюмував Байден.

Майбутні реформи та успіхи в економіці

Промова Байдена перед Конгресом — важливий крок перед виборами 2024 року, пише Reuters. Він проводить її вперше з того часу, як республіканці взяли більшість у палаті представників. У промові він підкреслив, що готовий співпрацювати з опозицією, незважаючи на суперечки.

«Моїм друзям-республіканцям: якщо ми змогли працювати разом в останньому Конгресі, немає причин, щоб ми не могли працювати разом і знайти консенсус щодо важливих речей і в цьому Конгресі», — сказав він.

Також Байден закликав присутніх підтримати податкову політику, яка сприяє розвитку середнього класу та засудив нафтові компанії та великі корпорації за надприбутки. Також він закликав законодавців виступити на захист людей похилого віку. Загалом Президент США висловив сподівання, що обмеження соціальних програм більше не розглядатиметься. Також він виступив за реформу поліції.

Під час виступу Байден підкреслив позитивні зміни, які відбулися в державі під час його Президентства. Зокрема, він зауважив, що наразі з’явилися 12 мільйонів нових робочих місць, COVID-19 більше не контролює життя американців, а демократія в США залишається недоторканою, незважаючи на найбільшу загрозу з часів громадянської війни.

«Сьогодні наша демократія, незважаючи на пошкодження, залишається непохитною та незломленою», — підкреслив Джо Байден.

Конгрес США via REUTERS - POOL

Конгрес США via REUTERS - POOL

Об'єднання Сполучених Штатів та популярність Байдена

Будучи кандидатом у 2020 році та під час своєї інавгурації у 2021 році, невдовзі після нападу на Капітолій США, Байден заявив, що хоче об’єднати країну, пише Reuters. У промові він знову повернувся до цієї теми: зокрема, коли він говорив про масштабний законопроект про інфраструктуру, він подякував республіканцям, які виступили за документ та розкритикував тих, які виступали проти нього.

«Я хочу подякувати моїм друзям-республіканцям, які проголосували за закон», — сказав він. «Мої друзі-республіканці, які голосували проти...не хвилюйтеся, я пообіцяв, що буду президентом для всіх американців».

Джо Байден на виступі в Конгресі REUTERS - LEAH MILLIS

Байден у Конгресі зі спікером Кевіном Маккартні via REUTERS - POOL

Незважаючи на позитивні зміни у Штатах, популярність Президента США наразі невисока, зазначає видання. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, яке завершилося в неділю, його рейтинг становить 41%. Це близько до найнижчого рівня популярності під час його президентства: 65% американців вважають, що країна на неправильному шляху, порівняно з 58% роком раніше, зазначає Reuters.