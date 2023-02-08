Війська РФ обстріляли Харківщину: чотири людини зазнали поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Наслідки обстрілу Харківщини у ніч проти 8 лютого 2023 року

У місті Вовчанськ через обстріли росіян осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.

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«Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також унаслідок обстрілу РФ, у селі Варварівка, Чугуївського району поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка. А у місті Вовчанськ — осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго.

«Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу», — додав Синєгубов.

🔻 У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова, одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень. Також унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.

🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.

🔻 5 лютого Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, п'ятеро людей зазнали поранень.