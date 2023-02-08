Війська РФ обстріляли Херсон: загинув один цивільний

АТАКА ПО МИРНИХ

Через удар артилерії РФ у середмісті загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці, повідомляє Херсонська ОВА.

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Також РФ вже вчетверте завдала удару по дитячому центр реабілітації у Херсоні.

«Через постійні російські обстріли установа, в якій не так давно навчали та виховували діток з особливими освітніми потребами, стоїть побита російськими снарядами», — йдеться у повідомлені.

Крім цього, росіяни відкрили вогонь по житловому кварталу міста, постраждала оселя херсонців.

У домівці сильно пошкоджено дах та стіни, вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна та двері. Дивом ніхто не постраждав.

«Під час обстрілу подружжя пішло за покупками до магазину, у будинку залишилися дідусь з 5-річним онуком. На щастя, в момент обстрілу вони готували обід в тій частині будинку, в яку не прилетів ворожий снаряд», — додали в ОВА.

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