Генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ — Лубінець

НАСИЛЬНИЦЬКА ПЕРЕДАЧА ДІТЕЙ

Влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Йозефа Зігеле.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець, який у зв’язку з цим виходить із Європейського інституту Омбудсмана.

Уповноважений ВР з прав людини зауважив, що насильницька передача дітей є однією з ознак геноциду та порушенням статей Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Проте в Європейському інституті Омбудсмана на прохання Лубінця не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле. Президент Інституту Драган Мілков запити українського омбудсмана проігнорував.

«Подібні дії шкодять національним інтересам України, у той час, коли продовжується кривава повномасштабна війна. Наголошую, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль та часу!», — написав Лубінець.

►Читайте також: «Якісний матеріал»: що відомо про масове вивезення українських дітей до РФ

Уповноважений з прав людини також повідомив, що на цю ситуацію вже відреагували омбудсмани Латвію та Литви, які вийшли з ЄІО.

«Вважаю, що всі члени організації, які є прихильниками демократичних принципів, для яких права людини не є пустими словами, не можуть залишатись осторонь даної ситуації та продовжувати своє членство в ЄІО», — підкреслив український омбудсман.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.