Данія та Нідерланди разом з Німеччиною нададуть Києву не менше 100 «Леопардів»

«Леопарди» для України

Перша поставка модернізованих танків з промислових складів відбудеться за кілька місяців.

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Про це йдеться у спільній заяві трьох країн.

«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню «Леопард 1A5», включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Ініціатива включає навчання на«Леопард 1A5», а також надання запчастин і боєприпасів», – зазначають в офіційному повідомленні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра наголосив, що танки «потрібні українцям для опору російській агресії».

«Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – написав глава МЗС у твітері.

The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країна «як і раніше налаштована підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією».

Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support

Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.