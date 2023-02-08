Данія та Нідерланди разом з Німеччиною нададуть Києву не менше 100 «Леопардів»
Опубліковано:
Перша поставка модернізованих танків з промислових складів відбудеться за кілька місяців.
Про це йдеться у спільній заяві трьох країн.
«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню «Леопард 1A5», включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Ініціатива включає навчання на«Леопард 1A5», а також надання запчастин і боєприпасів», – зазначають в офіційному повідомленні.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра наголосив, що танки «потрібні українцям для опору російській агресії».
«Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – написав глава МЗС у твітері.
The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країна «як і раніше налаштована підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією».
Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023
Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv
🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».
🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».
🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.
🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.