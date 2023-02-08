«Леопарди» для України

Данія та Нідерланди разом з Німеччиною нададуть Києву не менше 100 «Леопардів»

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Данський Leopard 2A7
Данський Leopard 2A7 AP - Pavel Golovkin
Автор тексту: Олександра Стара
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Перша поставка модернізованих танків з промислових складів відбудеться за кілька місяців.

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Про це йдеться у спільній заяві трьох країн.

«У подальші місяці Україна отримає щонайменш сотню «Леопард 1A5», включно з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. Ініціатива включає навчання на«Леопард 1A5», а також надання запчастин і боєприпасів», – зазначають в офіційному повідомленні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра наголосив, що танки «потрібні українцям для опору російській агресії».

«Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом», – написав глава МЗС у твітері.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країна «як і раніше налаштована підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1». 

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня. 

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.

 

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