За добу РФ завдала 1 ракетного, 37 авіаударів та здійснила понад 40 обстрілів з РСЗВ по Україні

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Оперативна інформація від Генштабу станом на 18.00

Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська та обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру Берислава та Комишан на Херсонщині, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В Новотроїцькому Херсонської області росіяни проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення.

«В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також росіяни погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи»,— йдеться у зведені Генштабу.

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Також росіяни проводять щоденні обшуки у населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка на Херсонщині. У Генштабу ЗСУ, зазначили, що війська РФ влаштовують у цих населених пунктах «безчинства та грабежі місцевих жителів. Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі».

Авіація Сил оборони ЗСУ протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління росіян, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів», додали у Генштабі.

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