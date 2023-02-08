Зеленський завтра виступить на засіданні Європарламенту в Брюсселі — кореспондент Радіо Свобода
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Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк написав у твітері.
Він, зокрема, зазначив, що Зеленський виступить на засіданні до 12 дня, а згодом відвідає Єврокомісію.
The 🇺🇦 president should address the European Parliament plenary in Brussels tomorrow before noon for a short 1-hour session and then attend #Euco after that. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2023
«Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій годинній сесії, а потім відвідати Єврокомісію,» — йдеться у дописі.
7 лютого Financial Times писали, що президент України може відвідати саміт ЄС у Брюсселі цього тижня. Втім його візит можуть зірвати проблеми з безпекою.