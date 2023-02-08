Високі візити

Зеленський завтра виступить на засіданні Європарламенту в Брюсселі — кореспондент Радіо Свобода

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Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. AP - Efrem Lukatsky
Автор тексту: Оксана Вітер

Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк написав у твітері. 

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Він, зокрема, зазначив, що Зеленський виступить на засіданні до 12 дня, а згодом відвідає Єврокомісію.  

«Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій годинній сесії, а потім відвідати Єврокомісію,» — йдеться у дописі. 

7 лютого Financial Times писали, що президент України може відвідати саміт ЄС у Брюсселі цього тижня. Втім його візит можуть зірвати проблеми з безпекою. 

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