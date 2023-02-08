Зеленський зустрівся з українськими воїнами на британській військовій базі
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Під час свого візиту до Великої Британії очільник держави разом із британським прем'єр-міністром відвідав українських військовослужбовців, що проходять підготовку у британській бронетанковій школі.
Пресслужба Офісу Президента повідомляє, що очільник держави ознайомився з навчанням українських екіпажів на британському основному бойовому танку «Челленджер» та іншій броньованій техніці.
«Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території», — зазначив Зеленський.
Під час візиту, президент також вручив державні нагороди військовослужбовцям. танкісти, десантники та механіки ЗСУ були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні».
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🔻Президент України сьогодні перебуває із візитом у Лондоні. Він зустрівся з британським прем’єр-міністром та королем Чарльзом III, виступив у парламенті та відвідав українські війська.
🔻Сьогодні ввечері у президента України запланована тристороння зустріч разом із німецьким канцлером та президентом Франції. Вона відбудеться у Парижі.
🔻Завтра, 9 лютого, Володимир Зеленський відвідає саміт ЄС у Брюсселі.