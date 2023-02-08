Зенітки Gepard та 6 тисяч боєприпасів: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
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Також Берлін надав Києву генератори, вантажівки, автомобілі для прикордонників.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН. Влада Німеччини повідомляє, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша — від промислових підприємств, що фінансуються за кошти ініціатив уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки інформація про способи і терміни доставки озброєння громадськості повідомлятися не буде.
🔻 7 лютого видання The Spiegel написало, що німецький уряд вирішив відправити Україні 178 бойових машин «Леопард 1».
🔻 Під час візиту в Київ глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки «Леопард 2» будуть в Україні у березні.
🔻 Того ж дня стало відомо, що у Німеччині почали випробування нової самоходної установки, першим замовником якої стане Україна.