Коригував нещодавні удари по Харкову: СБУ затримала агента РФ

Затримання СБУ

Зловмисник причетний до ударів по Харкову 5 лютого: тоді загинули мирні мешканці та була зруйнована інфраструктура. Агента вдалося викрити по гарячих слідах, зазначають у Службі безпеки.

Реклама Читати продовження

Коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою, повідомляють в СБУ.

Агент фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині і передавав їх росіянам.

Вони використовували вказані локації як цілі для ракетних атак. Після ударів вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

Співробітники СБУ задокументували причетність агента до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та виш у Харкові, а також встановили його російських кураторів.

Зловмисник вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку та суворо дотримувався заходів конспірації. На «завдання» він вирушав без мобільних телефонів, намагаючись уникнути відстеження.

Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання завдання росіян: збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

🔻 20 січня СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру