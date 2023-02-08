Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном

Глава МЗС України та Держсекретар США обговорили майбутні санкції проти РФ та нову військову допомогу Україні.

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Також темою розмови Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена стала підготовка до важливих заходів у контексті наближення роковин російського вторгнення.

«Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе», — зауважив міністр закордонних справ України у дописі в твітері.

Focused call with @SecBlinken on new military aid, new sanctions on Russia, and the preparations of important events as Russian full-scale invasion nears one-year mark. Russia would be making a grave mistake if it thought anyone would get tired of fighting the evil it brings. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

🔻 7 лютого глава МЗС поспілкувався телефоном зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу: сторони обговорили санкції проти РФ

🔻 Того ж дня Дмитро Кулеба розповів, що Україна працює над отриманням першої ескадрильї західних літаків, зокрема, й американських F-16.