Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії зросла до понад 8700 — Al Jazeera

землетрус в туреччині

У Туреччині загинули щонайменше 6234 людини, а в Сирії – щонайменше 2530 осіб. Унаслідок стихії майже 40 000 людей зазнали поранень. Ці цифри можуть значно зрости, оскільки багато людей ще досі залишаються під завалами.

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Раніше повідомляли про більш як 7900 жертв.

Потенційну небезпеку становлять також афтершоки, пише CNN. За даними Геологічної служби США, після землетрусу магнітудою 7,8, який стався 6 лютого на півдні Туреччини, відбулось щонайменше 125 поштовхів силою 4,0 або більше.

Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала AP - Ghaith Alsayed

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Незважаючи на те, що їх частота та магнітуда зменшуються, повторні поштовхи силою від 5,0 до 6,0+ все ще можливі та створюють ризик додаткового пошкодження пошкоджених структур і постійну загрозу для рятувальних служб і тих, хто вижив, пише CNN.

Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала AP - Khalil Hamra

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🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).