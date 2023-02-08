Міністр оборони Німеччини: без Путіна світ був би кращим

Заяви міністра оборони ФРН

Про це Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю Bild. Також глава Міноборони зазначив, що Україна хоробро бореться проти агресора та підкреслив, що наразі для Києва дуже важлива підтримка партнерів.

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Журналіст видання запитав Бориса Пісторіуса про світ без Президента РФ.

«Без коливань і без компромісів - світ без Путіна був би кращим», — заявив глава Міністерства оборони ФРН виданню Bild.

Відповідаючи на питання кореспондента, Борис Пісторіус також зауважив, що його не лякають погрози російських пропагандистів щодо ядерних ударів.

«Одне — це те, що відбувається всередині, а інше — це те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками», — сказав він.

За словами Пісторіуса, впевнено говорити про повернення Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей під контроль України зараз — це ніби дивитися в кришталеву кулю.

«Україна бореться неймовірно хоробро. У неї чудові солдати. Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну в міру наших можливостей», — додав він.

🔻 17 січня Борис Пісторіус обійняв посаду міністра оборони ФРН.

🔻 7 лютого він вперше наніс візит до України. Пісторіус зустрівся з Володимиром Зеленським та главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Під час зустрічі з президентом України глава Міноборони заявив , що перші «Леопарди» доставлять в Україну в кінці березня.

🔻 Сьогодні Борис Пісторіус має поїхати до Польщі, де зустрінеться з главою Міноборони країни Маріушем Блащаком.