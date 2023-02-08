Новий наступ РФ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях — Данілов

Наступ РФ

На думку секретаря РНБО, потенційна активізація бойових дій пов’язана з необхідністю для влади РФ продемонструвати хоч якісь результати на фронті перед російським народом. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters

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Також новий наступ може бути пов’язаний з річницею бойових дій, зауважив Олексій Данілов.

«У них має бути велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати», — додав він.

Секретар РНБО впевнений, що росіяни спробують наступати на сході чи півдні України.

«Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені», — сказав він.

При цьому Олексій Данілов зазначив,що наскільки спроби росіян будуть успішними, «залежатиме від нас».

🔻 Напередодні в ISW зауважили , що РФ не має бойової потужності для проведення вдалого великого наступу

🔻 6 лютого FT писали , що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів