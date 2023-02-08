Наступ РФ

Новий наступ РФ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях — Данілов

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секретар РНБО Олексій Данілов
секретар РНБО Олексій Данілов AP
Автор тексту: Оксана Вітер

На думку секретаря РНБО, потенційна активізація бойових дій пов’язана з необхідністю для влади РФ продемонструвати хоч якісь результати на фронті перед російським народом.  Про це він заявив в інтерв’ю Reuters

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Також новий наступ може бути пов’язаний з річницею бойових дій, зауважив Олексій Данілов. 

«У них має бути велике бажання зробити щось велике, як вони це бачать, до цієї дати», — додав він.

Секретар РНБО впевнений, що росіяни спробують наступати на сході чи півдні України. 

«Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені», — сказав він. 

При цьому Олексій Данілов зазначив,що наскільки спроби росіян будуть успішними, «залежатиме від нас». 

🔻 Напередодні в ISW зауважили, що РФ не має бойової потужності для проведення вдалого великого наступу 

🔻 6 лютого FTписали, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів

 

 

 

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