Перша група українських рятувальників вже прибула у Туреччину

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЗЕМЛЕТРУСУ

Постраждалий від землетрусу район у місті Хатай, південна Туреччина, 7 лютого 2023 року.

Перша група Зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже прибула до аеропорту м. Газіантеп і готова вирушити до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, повідомляє ДСНС.

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До складу української групи увійшли рятувальники, пожежні-рятувальники, медики та кінологи.

«Друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення», — йдеться у повідомлені ДСНС у Facebook.

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Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу у Туреччині від України направлено 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

«Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції», — додали у ДСНС.

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🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).