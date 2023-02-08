підтримка енергетичного сектору

Польща надасть Україні третій пакет енергетичної допомоги

Прапори Польщі AP - Czarek Sokolowski

Автор тексту: Олександра Стара

Обладнання, яке необхідне для відновлення української енергетичної інфраструктури, відправлять найближчими днями. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик під час засідання комісії Сейму з національної оборони.