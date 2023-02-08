Польща надасть Україні третій пакет енергетичної допомоги
Опубліковано:
Обладнання, яке необхідне для відновлення української енергетичної інфраструктури, відправлять найближчими днями. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик під час засідання комісії Сейму з національної оборони.
Більшу частину допомоги направлять на Хмельницьку АЕС. Постачання організують польські енергетичні компанії, зазначив високопосадовець.
За його словами, допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів спільно з міністерством клімату і довкілля Польщі.
Вавжик наголосив, що Варшава є координатором серед країн Європейського Союзу у справі підтримки України в енергетичній сфері.
Перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня, додав заступник польського міністра.