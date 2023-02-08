«Підірве європейські прагнення»: у Європарламенті закликали Грузію поважати гідність Саакашвілі

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Депутати Європейського парламенту висловили розчарування щодо рішення грузинського суду, у якому було відхилене клопотання про відстрочку або звільнення колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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«Ми, депутати Європейського Парламенту, що підписалися нижче, висловлюємо наше глибоке розчарування та жаль з приводу байдужості грузинської влади до швидкого погіршення стану здоров'я колишнього президента Міхеїла Саакашвілі», — йдеться у заяві Офіс депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса, що є у розпорядженні Суспільного.

Автори заяви зазначили, що «бути європейцем означає бути відданим європейським цінностям та ідеалам, чого наразі бракує грузинській стороні».

Вони нагадали, що Європейський Парламент у своїй резолюції від 9 червня 2022 року висловив занепокоєння станом здоров'я президента Саакашвілі та закликав до його звільнення для надання належного медичного лікування за кордоном.

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«Ми закликаємо грузинську владу і грузинський народ поважати людську гідність президента Саакашвілі і захистити його життя. Ми закликаємо вас запобігти трагедії, яка підірве ваші європейські прагнення і відкладе ваш статус кандидата на вступ до ЄС», — підсумували депутати Європарламенту.

🔻 7 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не може бути звільнений навіть у разі її помилування

🔻 7 лютого у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

🔻 6 лютого Тбіліський міський суд відмовив експрезиденту країни Міхеїлу Саакашвілі у відстроченні покарання та звільненні за станом здоров'я

🔻6 лютого Верховна Рада України закликала грузинський уряд терміново перевести Саакашвілі на лікування за кордон. За відповідний законопроєкт проголосувало 311 народних депутатів.

🔻2 лютого МЗС України закликало Грузію припинити знущання із Саакашвілі

🔻1 лютого український омбудсман закликав грузинську владу допустити його до Саакашвілі

🔻 1 лютого Володимир Зеленський відреагував на погіршення стану Саакашвілі, назвавши це «публічним катуванням».

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.