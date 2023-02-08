Допомога союзників

Республіканці в Сенаті закликали Байдена прискорити військову допомогу Україні

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БМП Bradley на борту корабля Wallenius Wilhelmsen, штат Південна Кароліна
БМП Bradley на борту корабля Wallenius Wilhelmsen, штат Південна Кароліна © Транспортне командування США / Твітер
Автор тексту: Оксана Вітер
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Адміністрація Байдена відкладала підтримку українцям у побоюванні засмутити Путіна, заявив глава комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. 

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Республіканець закликав Байдена прискорити процес надання допомоги, щоб швидше завершити війну. Про це йдеться у офіційній заяві, випущеній на сайті комітету після виступу президента Байдена в Конгресі США.

«За кілька місяців до початку війни, а також через рік після цього адміністрація Байдена постійно відкладала надання критично важливої підтримки українцям у побоюванні засмутити Путіна. Ця тенденція має припинитися», — написав Джим Ріш.

Він підкреслив, що чим швидше США забезпечать Україну озброєнням, необхідним для перемоги над РФ, тим меншою буде ціна війни Росії проти України.

У цьому контексті сенатор згадав про загострення ситуації навколо Тайваню: він зауважив, що нерішучість союзників може спровокувати агресора. А вчасне надання військової підтримки допоможе уникнути більших втрат.  

«Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін – ред.) спостерігає за реакцією США на агресію РФ, тож слабкість провокує. Ми можемо допомогти тайванцям підготуватися до захисту зараз і уникнути набагато більших витрат пізніше», — заявив Ріш.

🔻 7 лютого Президент США під час промови у Конгресі приділив велику увагу Україні та звернувся до посла України в США Оксани Маркарової. Джо Байден наголосив, що політичні сили Сполучених Штатів будуть і надалі єдиними у протидії агресії РФ, у тому числі через підтримку України. 

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16  Байден

 

 

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