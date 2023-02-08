Республіканці в Сенаті закликали Байдена прискорити військову допомогу Україні

Допомога союзників

Адміністрація Байдена відкладала підтримку українцям у побоюванні засмутити Путіна, заявив глава комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш.

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Республіканець закликав Байдена прискорити процес надання допомоги, щоб швидше завершити війну. Про це йдеться у офіційній заяві, випущеній на сайті комітету після виступу президента Байдена в Конгресі США.

«За кілька місяців до початку війни, а також через рік після цього адміністрація Байдена постійно відкладала надання критично важливої підтримки українцям у побоюванні засмутити Путіна. Ця тенденція має припинитися», — написав Джим Ріш.

Він підкреслив, що чим швидше США забезпечать Україну озброєнням, необхідним для перемоги над РФ, тим меншою буде ціна війни Росії проти України.

У цьому контексті сенатор згадав про загострення ситуації навколо Тайваню: він зауважив, що нерішучість союзників може спровокувати агресора. А вчасне надання військової підтримки допоможе уникнути більших втрат.

«Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін – ред.) спостерігає за реакцією США на агресію РФ, тож слабкість провокує. Ми можемо допомогти тайванцям підготуватися до захисту зараз і уникнути набагато більших витрат пізніше», — заявив Ріш.

🔻 7 лютого Президент США під час промови у Конгресі приділив велику увагу Україні та звернувся до посла України в США Оксани Маркарової. Джо Байден наголосив, що політичні сили Сполучених Штатів будуть і надалі єдиними у протидії агресії РФ, у тому числі через підтримку України.

🔻 30 січня Джо Байден заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 Байден