Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор у Парижі — Єрмак

Олімпіада-2024

Участь спортсменів від РФ у Олімпіаді-2024 стане «катастрофічною», наголосив керівник Офісу Президента у матеріалі видання Athletic.

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Про заяву Андрій Єрмак повідомив у телеграм. Світ не має повторювати помилок Берліна-1936, підкреслив він у дописі. Адже РФ обрала війну замість миру, зауважив керівник ОП.

«Росія вбиває людей, руйнує спортивну інфраструктуру. Олімпійські ігри - це про мир. Росія ж обрала нацизм та війну», — зауважив Андрій Єрмак.

7 лютого мер Парижа виступила проти участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх.

«Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація (спортсменів РФ — ред.) прибула до Парижа, поки на Україну сиплються бомби», — сказала Анн Ідальго в інтерв'ю радіостанції France Info.

Вона також додала, що публічно висловить свою незгоду з Міжнародним олімпійським комітетом, якщо він дозволить спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у Олімпіаді-2024.

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25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив про готовність повернути спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

🔻6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

🔻3 лютого заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польщі треба бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо МОК допустить до участі в Олімпійських змаганнях росіян та білорусів.

🔻3 лютого Чеський олімпійський комітет офіційно оголосив, що не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі

🔻2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що спроба Міжнародного олімпійського комітету повернути на Олімпіаду спортсменів із РФ та Білорусі «є легітимізацією злочинної агресії проти України».