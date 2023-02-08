Росіяни завдали авіаційний удар по Семенівській громаді на Чернігівщині: є загиблий та поранені
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Близько 15:45 2 реактивних літаки здійснили пуск 2 ракет по н.п. Семенівка, що знаходиться на кордоні.
Про це повідомили в ОК «Північ».
Росіяни використали 2 ракети типу «повітря-земля».
ОНОВЛЕНО в 18:54
Внаслідок авіаудару по Семенівці на Чернігівщині загинула одна людина.
Рятувальники дістали з-під завалів двох осіб. Ще одна людина продовжує знаходитися під уламками будівлі.
ОНОВЛЕНО в 17:16
Російські авіаракети влучили в промислову будівлю.
Поранено двох цивільних. Їх доправили до медичних закладів. Попередньо, ще троє людей залишаються під завалами.
Попередньо, поранено одного цивільного. Ще три людини знаходяться під завалами будівлі.
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