Росіяни завдали авіаційний удар по Семенівській громаді на Чернігівщині: є загиблий та поранені

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Близько 15:45 2 реактивних літаки здійснили пуск 2 ракет по н.п. Семенівка, що знаходиться на кордоні.

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Про це повідомили в ОК «Північ».

Росіяни використали 2 ракети типу «повітря-земля».

ОНОВЛЕНО в 18:54

Внаслідок авіаудару по Семенівці на Чернігівщині загинула одна людина.

Рятувальники дістали з-під завалів двох осіб. Ще одна людина продовжує знаходитися під уламками будівлі.

ОНОВЛЕНО в 17:16

Російські авіаракети влучили в промислову будівлю.

Поранено двох цивільних. Їх доправили до медичних закладів. Попередньо, ще троє людей залишаються під завалами.

Попередньо, поранено одного цивільного. Ще три людини знаходяться під завалами будівлі.

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