РФ атакувала Харківщину: 1 загибла, 1 поранена

росія атакує мирне населення

У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова. Унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. У Харкові ніч пройшла без постраждалих.

Під російський вогонь потрапили Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Унаслідок аробстрілу у Вовчанську загинула 74-річна жінка, поранень зазнала 16-річна дівчина, її госпіталізували в лікарню.

За даними Синєгубова, повторних пошкоджень зазнала лікарня у Вовчанську, сталася пожежа. В автомобіль «швидкої», яка везла пацієнта, влучив уламок. Минулось без постраждалих.

Як зазначив голова ОДА, У Куп'янську обстрілами зруйновані 6 та пошкоджені 10 гаражів, сталися пожежі.

🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.

🔻 5 лютого Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, п'ятеро людей зазнали поранень.