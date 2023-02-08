РФ атакувала Харківщину: 1 загибла, 1 поранена
Опубліковано:
У ніч проти 8 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова. Унаслідок влучання 4 ракет C-300 по об’єкту цивільної промисловості сталась масштабна пожежа.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. У Харкові ніч пройшла без постраждалих.
Під російський вогонь потрапили Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Унаслідок аробстрілу у Вовчанську загинула 74-річна жінка, поранень зазнала 16-річна дівчина, її госпіталізували в лікарню.
За даними Синєгубова, повторних пошкоджень зазнала лікарня у Вовчанську, сталася пожежа. В автомобіль «швидкої», яка везла пацієнта, влучив уламок. Минулось без постраждалих.
Як зазначив голова ОДА, У Куп'янську обстрілами зруйновані 6 та пошкоджені 10 гаражів, сталися пожежі.
🔻 У ніч на 7 лютого у Вовчанську Чугуївського району росіяни поцілили у міську лікарню.
🔻 5 лютого Росія завдала ракетного удару по центру Харкова, п'ятеро людей зазнали поранень.