РФ не має бойової потужності для проведення вдалого великого наступу — ISW

Наступ РФ

Російське командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донеччини, пишуть в Інституті вивчення війни. Та заявлені терміни для цього є нереалістичними, підкреслюють аналітики.

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Бойової потужності для великого наступу, ймовірно, недостатньо, пишуть в ISW . Свідченням того виступає той факт, що Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня, але змогла захопити лише кілька сотень метрів території на тиждень.

Такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у РФ і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу, йдеться у звіті.

Водночас фахівці вказали, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни. При цьому військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування, пишуть аналітики.

«Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції», — підкреслили в Інституті вивчення війни.

Аналітики дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

🔻 31 січня в ISW повідомляли , що наступ РФ може початися у найближчі місяці

🔻 6 лютого FT писали , що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів